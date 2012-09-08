Москва решила сместить в сторону Украины морскую границу

{1-}Россия предлагает присоединить части канала в Азовском и Черном морях к своей акватории.

Ранее глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина пока не смогли окончательно договориться о границе в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, хотя и есть принципиальное понимание по некоторым аспектам. «Ничего, к сожалению, не подписано», — подчеркнул дипломат.

Граница будет проходить не по Керчь-Еникальскому каналу, как все предшествующее время добивалась Москва. Российская дипломатия предлагает сместить выход из Керченского пролива в Азовском и Черном морях в сторону Украины. Также должна быть создана совместная корпорация по использованию Керчь-Еникальского канала. При этом российские дипломаты отстаивают позицию, что создание совместной корпорации и подписание соглашения о делимитации должно произойти одновременно. В Киеве же против такого подхода. Здесь выступают за то, что сначала должны быть оформлены границы, и только потом создаваться СП, пишет издание "Зеркало недели. Украина".

Некоторые специалисты полагают, что на такие условия Украина могла бы согласиться лет пятнадцать назад, но не сейчас. "Да, Украина получает границу. И Керчь-Еникальский канал будет в целом находиться на украинской части пролива.

Во-первых, Россия получает в Керченском проливе право контроля над входом и выходом практически всех кораблей. И если соглашение 2003-го, позволявшее Москве блокировать вход в Азовское море военных кораблей третьих стран, давало россиянам ключ от канала и пролива, то, в случае принятия украинцами их предложений, Кремль получает в свою собственность саму "дверь"", - пишет газета.

Во-вторых, разграничение Азовского и Черного морей по российскому варианту означает для Украины фактически отказ от согласованного ранее принципа срединной линии. Для Киева это не только серьезные территориальные потери. Так, в районе линии границы в Черном море, предлагаемой украинской стороной, находится достаточно хорошо разведанная газоносная площадь Палласа. "Россияне также не прочь разрабатывать это месторождение. Их вариант предусматривает, что граница будет отодвинута на две морские мили в сторону Украины. В таком случае украинские права на это месторождение становятся более сомнительными", - отмечает издание.

В-третьих, хотя будущая корпорация и будет называться "совместной украинско-российской", но фактически она будет российской, пишет газета. Передача же прав по контролю над судоходством означает не только потерю значительной части лоцманских сборов для Керченского порта, но и ограничение суверенитета Украины над собственной территорией. Кроме того, если совместная корпорация отвечает за режим судоходства в Керчь-Еникальском канале, то за безопасность плавания в районе канала, в соответствии с международным правом, ответственность несет Украина.

Кроме того, издание не исключает, что проблема делимитации морских пространств и Керченского пролива входит в более широкий пакет, включающий в себя и газовый вопрос, и модернизацию флота.

Стоит отметить, соглашение еще не подписано Киевом, а российские предложения до сих пор проходят экспертизу в украинских министерствах и ведомствах.

фото: kerch.com.ua

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