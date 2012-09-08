В Киеве проходит митинг в поддержку телеканала ТВi

{1-}В Киеве на Михайловской площади начался митинг в поддержку телеканала ТВi. На который собрались около тысячи человек с флагами логотипа телеканала и надписью "ТВi – последний рубеж свободы".

"Наш канал сейчас пытаются уничтожить. Но я думаю, что с вашей помощью мы этого недопустим", - сказал директор телеканала Николай Княжицкий, открывая митинг, пишет Корреспондент.

По словам Княжицкого, что сотрудники канала попросили политиков сегодня не приходить на площадь с политическими знаменами, но вместе с тем, он поблагодарил за поддержку депутатов, которые пришли на митинг.

Так, акцию поддержала Объединенная оппозиция «Батьківщина», партии УДАР Виталия Кличко, ВО «Свобода» – их представители пришли на митинг.

Участники акции требуют прекратить репрессии против независимых СМИ и давление на журналистов, возобновить вещание ТВi в украинских регионах в полном объеме. Люди также требуют отставки членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Перед началом акции в поддержку митинга выступила украинская музыкальная группа «Тартак».

Как сообщалось, телеканал ТВi 20 июля заявил об отключении из кабельных сетей торговой марки Триолан, вследствие чего возможность смотреть его передачи лишились жители 11 городов Украины. В ТВi связали это с "давлением, осуществляемым на телеканал".

Нацсовет по телерадиовещанию самоустранился от решения конфликта, заявив, что конфликт между ТВi и Триоланом лежит сугубо в хозяйственной плоскости.

Впоследствии журналисты телеканала ТВi заявили, что кабельный оператор «Воля» без предупреждения решил с начала осени перевести канал из популярного базового пакета в дорогой расширенный пакет, доступный только для трети пользователей этого оператора. Журналисты канала уверены, что давление на ТВi, начавшееся со старта избирательной компании в стране, направлено на "уничтожение последнего неподконтрольного власти телеканала".

4 сентября глава Нацсовета Владимир Манжосов на брифинге после заседания Нацсовета в Киеве сообщил, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет мониторинг всех провайдеров программных услуг на предмет отключения канала ТВi.

Фото Виталия Портникова на странице в Facebook

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