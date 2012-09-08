После полета со стерхами Путин решил осваивать Антарктику

{1-}Президент России Владимир Путин продолжает расширять собственные горизонты познания: полетав со стерхами в белом халате, он собрался в Антарактику.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим чилийским коллегой Себастьяном Пиньерой во время саммита АТЭС.

Путин "с удовольствием" принял предложение президента Чили Себастьяна Пиньера посетить Сантьяго в конце января 2013 года для участия в саммите между Европой и Латинской Америкой и вместе съездить на антарктические базы РФ и Чили, передает "Интерфакс".

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"Я хотел пригласить вас принять участие в саммите между Европой и Латинской Америкой, который пройдет в Сантьяго в конце января, когда у нас будет лето, и использовать эту возможность, чтобы посетить антарктические базы, которые имеются у России и Чили", - сказал президент Чили.

"Это хорошее предложение, с удовольствием, - ответил российский лидер. - Предложение интересное по поводу посещения Чили и следующего ознакомления с деятельностью антарктических станций".

В субботу проходят ключевые мероприятия саммита АТЭС: первое пленарное заседание и встреча Делового консультативного совета АТЭС - основного диалогового механизма между государством и бизнесом в рамках форума.

О том, какое сильное впечатление произвел на Путина полет со стерхами, узнали и участники Делового консультативного совета АТЭС, обсуждавшие экологические проблемы. "Нам кажется, что мы открываем что-то немыслимое, но все заложено природой... Мы учили искусственно выращенных птенцов стерхов лететь на зимовку на юг. Стоит им один раз показать, и они уже летят. Это более точная система навигации, чем ГЛОНАСС и GPS. Как они это делают? Это все в природе есть", - сказал Путин.

Фото: kremlin.ru

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