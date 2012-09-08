Партия регионов потеряет большинство в новой Раде - опрос

{1-} Проходной барьер в 5% голосов на выборах Верховной Рады проходят четыре партии.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group, передает «Интерфакс-Украина».

Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время, за Партию регионов проголосовали бы 21% от всех опрошенных и 27% от тех, кто точно или скорее всего придет на выборы.

За оппозиционную «Батьківщину» – 15,4% от всех опрошенных и 20,4% от тех, кто точно или скорее примет участие в выборах.

За УДАР Виталия Кличко готовы отдать голоса 11,4% от всех опрошенных и 13,4% тех, кто примет участие в голосовании.

За Компартию Украины – 8,6% от всех опрошенных и 10,9% от тех, кто точно или скорее примет участие в выборах.

За ВО «Свобода» готовы отдать свои голоса 3,4% всех опрошенных и 4,5% тех, кто точно или скорее примет участие в выборах.

За партию Натальи Королевской «Украина – Вперед!» – 3% от всех опрошенных и 3,7% от тех, кто точно или скорее примет участие в выборах.

В целом 71% украинцев точно и скорее готовы принять участие в голосовании на парламентских выборах, 14% еще не решили, будут они голосовать или нет, и в целом 15% опрошенных сказали, что скорее и точно не пойдут голосовать.

Кроме того, по данным опроса, более половины украинцев (58%) не довольны своей жизнью. Довольны своей жизнью только 36% украинцев.

Сбор информации проводился с 23 августа по 5 сентября 2012 года методом личного интервью в 24 областях Украины и АР Крым. Всего было опрошено 3116 респондентов.

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