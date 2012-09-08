Pussy Riot выиграли суд о моральном вреде

{1-} Участницы панк-группы Pussy Riot выиграли процесс по делу о моральном ущербе, поданный в Кунцевский суд Москвы жительницей Новосибирска Ириной Рузанкиной.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Истица пыталась взыскать с участниц группы компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей (около 10 тысяч гривен - прим.ред.).

В своем постановлении судья отметил, что представителям Рузанкиной не удалось доказать, что она испытала нравственные страдания при просмотре ролика «Богородица, Путина прогони».

Во время прений сторон адвокаты Рузанкиной просили удовлетворить иск в любом объеме. Адвокаты Pussy Riot, в свою очередь, просили отклонить его в полном объеме, настаивая, что «никто не страдал». В итоге судья отклонил иск в полном объеме.

Рузанкина подала иск против Pussy Riot в начале августа, еще до того, как трех участниц группы – Надежду Толоконникову, Екатерину Самуцевич и Марию Алехину – приговорили к двум годам колонии, признав виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти.

Жительница Новосибирска утверждала, что от просмотра видеозаписи панк-молебна 26 февраля она испытала глубокие нравственные страдания. У Рузанкиной якобы «появилась головная боль и гипертоническая болезнь» - она в тот день находилась в Москве и была вынуждена обратиться к врачам.

Кроме того, Рузанкину оскорбила «неподобающая одежда» девушек, которые, напомним, выступали в храме в цветных платьях, колготках и балаклавах.

Размер компенсации был установлен из «внутренних убеждений» истицы, заявил ее адвокат.

В ответ на иск Рузанкиной новосибирский художник Артем Лоскутов, выступавший в поддержку панк-группы, подал в суд на юридическую фирму «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов», которая представляла истицу.

По его мнению, юристы нарушили правила этики и морали самим фактом подачи иска против девушек из Pussy Riot, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Моральный ущерб Лоскутов оценил в 30 копеек. Предварительное рассмотрение его иска назначено на 10 сентября.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 17 августа Хамовнический суд Москвы признал участниц Pussy Riot виновными в акции по мотивам религиозной ненависти, которая нанесла душевную боль православным и приговорил их к двум годам колонии.

фото: smi2.ru

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