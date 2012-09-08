В школах Крыма появятся уроки патриотизма

{1-} Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев предложил разработать и ввести уроки патриотизма для младших классов.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Крым – это уникальный регион с богатой историей, традициями и культурным наследием. Любовь к родному краю необходимо прививать со школьной скамьи. Поэтому считаю, что Министерству образования и науки, молодежи и спорта Крыма необходимо разработать для детей учебный курс о Крыме», - заявил Могилев.

Чиновник убежден, что внедрение такого курса позволит расширить знания детей о Крыме, его истории и культуре.

Специальный курс будет направлен на формирование у детей чувства патриотизма и любви к родному краю.

Фото: tsn.ua

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