В школах Крыма появятся уроки патриотизма

{1-} Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев предложил разработать и ввести уроки патриотизма для младших классов.
Об этом сообщает «Укринформ».
«Крым – это уникальный регион с богатой историей, традициями и культурным наследием. Любовь к родному краю необходимо прививать со школьной скамьи. Поэтому считаю, что Министерству образования и науки, молодежи и спорта Крыма необходимо разработать для детей учебный курс о Крыме», - заявил Могилев.
Чиновник убежден, что внедрение такого курса позволит расширить знания детей о Крыме, его истории и культуре.
Специальный курс будет направлен на формирование у детей чувства патриотизма и любви к родному краю.
Фото: tsn.ua
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