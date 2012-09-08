Спецслужбы Египта атаковали боевиков: 32 убитых

{1-} В Египте спецслужбы заявили об уничтожении 32 «преступных элементов» в ходе операции, начатой после нападения боевиков на египетских пограничников на севере Синайского полуострова.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, по словам официального представителя военного командования Египта Ахмеда Мохаммеда Али, в ходе операции, начатой 7 августа, военные задержали 38 человек, которые не являются гражданами Египта.

Военная операция на Синае началась после нападения группы экстремистов 5 августа на пост египетских пограничников на севере полуострова, в результате чего погибли 16 военнослужащих.

По данным египетского МВД, в группу экстремистов, состоящую из 35 человек, входило несколько палестинцев, перебравшихся на Синай из сектора Газа.

Али также сообщил, что операция на Синае, ввод войск на который должен быть согласован с Израилем по условиям Кэмп-Дэвидского мирного договора 1979 года, полностью одобрен израильским руководством.

Ранее «Главред» сообщал, что в связи с происходящими в Египте событиями украиснким гражданом было рекомендовано не посещать столицу Каир, Александрию, Синай и не вступать в споры с местными жителями.

фото: almasryalyoum.com

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