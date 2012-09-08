Генпрокурор: у нас к Тимошенко множество вопросов по убийству Щербаня

{1-} Следствие по убийству народного депутата Евгения Щербаня имеет множество вопросов к экс-премьеру Юлии Тимошенко.

Об этом заявил генпрокурор Виктор Пшонка в эфире «5 канала».

«Факт убийства Щербаня был? Был. Заказчики найдены? Нет. Расследуется уголовное дело. В рамках расследования этого уголовного дела много вопросов есть к Тимошенко. Есть вопросы, в которых она должна пройти следственные действия: допрос, очные ставки. И мы говорим о том, что к Тимошенко есть вопросы у следствия по уголовному делу об убийстве Щербаня», – отметил Пшонка.

Кроме того, генпрокурор подчеркнул необходимость проведения допроса Юлии Тимошенко, отметив, что таких действий еще не проводилось.

«Она должна быть допрошена по этому уголовному делу», – сказал он.

Пшонка также заявил, что все вопросы, которые накопились к экс-премьеру, будут ей заданы сразу после окончания реабилитации.

«Она должна на них ответить. Ответить о том, почему со счетов ЕЭСУ перечислялись деньги, тем, кто совершал убийство? А она была руководителем ЕЭСУ. Почему ее имя вспоминают другие причастные к тем или иным обстоятельствам? Поэтому не будем торопить события – истина должна быть установлена. Виновна – предстанет перед судом, не будет доказательств – не предстанет перед судом», – резюмировал прокурор.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сын покойного Евгения Щербаня – Руслан в письме к послу США Джону Теффту написал, что может доказать причастность Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко к убийству его отца в 1996 году.

Среди прочего, в письме он сообщил, что Лазаренко и Тимошенко требовали от его отца поступиться своими бизнес-интересами в пользу ЕЭСУ, неоднократно угрожая расправой.

В то же время сама Юлия Тимошенко категорически отрицала свою причастность к убийству.

Кроме того, по утверждению депутата от Партии регионов Юрия Болдырева, фамилии Юлии Тимошенко среди заказчиков убийства Евгения Щербаня сам он накануне своей смерти не называл.

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