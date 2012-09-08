На Венецианском кинофестивале победил знаменитый кореец

{1-} Главный приз Венецианского кинофестиваля – Золотого льва получил фильм знаменитого режиссера из Южной Кореи – Ким Ки Дука.

Золотую статуэтку победителю вручил нынешний руководитель фестиваля Альберто Барбера и председатель жюри американский режиссер Майкл Манн, передает РИА «Новости».

Кинофестиваль в Венеции проходил с 29 августа по 8 сентября.

Работа Ким Ки Дука – фильм «Пьета» – была одной из 18 картин, представленных в основном конкурсе.

Название картины – одноименное со знаменитой скульптурой Микеланджело, находящейся в Ватикане.

Фильм рассказывает об ожесточившемся человеке Кан До, который однажды встречает свою мать, отказавшуюся от него сразу после рождения; и эта встреча заставляет его изменить взгляд на жизнь.

Фото: кадр из фильма «Пьета»

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