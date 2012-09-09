Янукович поздравил Кличко с победой над Чарром

{1-} Президент Украины Виктор Янукович поздравил чемпиона мира по версии WBС в супертяжелом весе Виталия Кличко с победой в поединке с немецким боксером Мануэлем Чарром, сообщает в воскресенье пресс-служба президента.
"Очень приятно, что Вы достойно защитили чемпионский титул, продемонстрировав мастерство и индивидуальный стиль в поединке с высокорейтинговым соперником", - говорится в поздравлении.
Также Янукович пожелал Кличко крепкого здоровья, семейного счастья и новых побед.
Как ранее сообщал Главред, Виталий Кличко защитил свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, победив немецкого боксера Мануэля Чарра.
Бой, который прошел в ночь с субботы на воскресенье в Москве на арене спортивного комплекса "Олимпийский", продлился 4 раунда. В 4-м раунде соперник Кличко получил рассечение брови, и из-за этого рефери остановил бой. В итоге Кличко была присуждена досрочная победа.
Таким образом, Кличко провел девятую подряд защиту своего титула, который он завоевал 11 октября 2008 года в бою с нигерийцем Сэмюэлем Питером.
Это был 47-й бой в профессиональной карьере Кличко, 41 из 45 выигранных боев он закончил досрочно, а два проиграл (из-за полученных травм).
Братья Кличко обладают всеми пятью самыми престижными боксерскими поясами: Владимир является чемпионом мира по трем версиям - IBF, WBA, WBO и IBO, а Виталий - чемпион мира по версии WBC.
Фото: стоп-кадры трансляции телеканала Интер
Новости по теме:
Начался чемпионский поединок Кличко: украинец раздает удары, претендент в глухой защите
Виталий Кличко прибыл на бой: опубликовано видео
Чарр назвал главный недостаток Кличко