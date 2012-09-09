Кличко поделился впечатлениями от боя с Чарром

{1-} 12-кратный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC весе Виталий Кличко разочарован, что не смог завершить бой с Мануэлем Чарром настоящим нокаутом, поскольку поединок был остановлен по решению врача. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, передает УНИАН.

«Зрители наверняка, хотели бы посмотреть чуть больше поединок и хотели увидеть завершения поединка настоящим нокаутом, но, к большому сожалению, это спорт и так случается. Я когда-то в таком же положении был, когда врач остановил и не давал возможности продолжать бой», — сказал Кличко.

«Понимаю разочарованность Чарра, он хотел боксировать дальше. Я тоже был готов боксировать дальше, но есть правила и спортсмены должны их придерживаться», — сказал он.

Чемпион подчеркнул, что Чарр очень серьезный соперник с большим сердцем, который показал бойцовский дух.

«Это вызывает уважение», — сказал он.

При этом он отметил, что полностью контролировал весь поединок и видел все удары, которые пытался нанести Чарр.

По его словам, намного легче боксировать с бойцом, которые атакует и совершает больше ошибок.

Врач, остановивший поединок подчеркнул, что рассечение было очень сильным и его нельзя было остановить.

«Я не мог гарантировать, что если бы боксер получил еще несколько ударов, то с ним что-то не случилось», — сказал он.

Как ранее сообщал Главред, Виталий Кличко защитил свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, победив немецкого боксера Мануэля Чарра.

Бой, который прошел в ночь с субботы на воскресенье в Москве на арене спортивного комплекса "Олимпийский", продлился 4 раунда. В 4-м раунде соперник Кличко получил рассечение брови, и из-за этого рефери остановил бой. В итоге Кличко была присуждена досрочная победа.

Таким образом, Кличко провел девятую подряд защиту своего титула, который он завоевал 11 октября 2008 года в бою с нигерийцем Сэмюэлем Питером.

Это был 47-й бой в профессиональной карьере Кличко, 41 из 45 выигранных боев он закончил досрочно, а два проиграл (из-за полученных травм).

Братья Кличко обладают всеми пятью самыми престижными боксерскими поясами: Владимир является чемпионом мира по трем версиям - IBF, WBA, WBO и IBO, а Виталий - чемпион мира по версии WBC.

Фото: klitschko-brothers.com

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