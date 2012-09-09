Симоненко не исключает вхождения в большинство в Раде после выборов

{1-} Лидер КПУ Пётр Симоненко не исключает, что в следующей Верховной Раде коммунисты также могут образовать парламентское большинство с Партией регионов.



«Парламент дает возможность каждой политической силе определять, какие вопросы и с кем решать. Если нас будет 226, мы сами все вопросы будем решать. А если олигархи придут — независимо от того, под какими флагами — они будут решать только свои вопросы. Поэтому в этой части все зависит от того, какая будет Верховная Рада», — говорит он в интервью Радио Свобода.



Окончательно с союзниками коммунисты определятся уже после выборов.

Ранее Главред также сообщал, что Петр Симоненко заявил, что КПУ предлагает обсудить на всенародном референдуме главные государственные символы Украины – Герб и Гимн.

По его словам, только референдум способен положить конец двадцатилетним спорам относительно Герба и Гимна.

При этом Симоненко подчеркнул, что, по его личному мнению, государство не может существовать под символом, «с которым встречали Гитлера во время войны и под которым убивали невинных людей».

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