Тягнибок зовет людей под избиркомы в ночь выборов

{1-} Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок призвал людей выйти в ночь подсчета голосов под здания участковых, окружных комиссий и ЦИК.

Об этом он заявил на митинге во Львове в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не допустим фальсификаций в день голосования, но вы нам нужны в ночь подсчета голосов. Будьте готовы выйти на улицы, потому что они будут мухлевать с бюллетенями и подделывать протоколы, поэтому под каждым избирательным участком должны собраться сотни людей, под каждым окружкомом – тысячи, а перед ЦИК – десятки тысяч, чтобы защитить результаты голосования" - заявил Тягнибок, обращаясь к участникам митинга.

По словам лидера ВО "Свобода", "режим" уже готовит фальсификации. Это видно по тому, как сформированы окружные комиссии, куда вошли мало известные партии, в то время как "Свобода" не получила ни одного места.

Митинг Объединенной оппозиции и ВО "Свобода" прошел на центральной площади Львова.

Как сообщал Главред ранее, Олег Тягнибок заявил, что ВО «Свобода» намерено претендовать на должность председателя парламента следующего созыва в случае прохождения в Верховную Раду.

«В Верховной Раде нового созыва мы будем претендовать на должность председателя», - сказал он.

В частности, среди кандидатов на кресло спикера он назвал председателя Львовского областного совета, заместителя главы партии Олега Панькевича, председателя Тернопольского облсовета Алексея Кайду, а также председателя Ивано-Франковского облсовета Александра Сыча.

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