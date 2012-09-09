В Киеве «криминальные элементы» разгромили лагерь защитников украинского языка

{1-} Сегодня рано утром в Киеве, на лестнице у Украинского дома неизвестные снесли лагерь акции в защиту украинского языка «Укрдом-новая волна!». Примерно в 5.50 утра к месту проведения акции подъехал трактор с прицепом, в котором были 8 человек «криминальной внешности» в оранжевых жилетках.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов акции.



Данные личности, не предъявляя никаких документов, начали снос лагеря, в котором находилось 6 девушек и один мужчина. При этом к участникам акции применили физическую силу, девушкам заламывали руки, в результате одна из них получила физическую травму.





Нападавшие забрали и вывезли в неизвестном направлении щиты, личные вещи, тент, поломали зонты. При этом они сломали древко государственного флага Украины и топтались по флагу, передает НБН.



При этом они пытались снести и палатку Укринской народной партии, которая находилась рядом, но ее удалось отстоять



Организаторы акции готовят заявление в Шевченковское РОВД Киева.



В настоящее время акция продолжается.

Напомним, 15 августа, неизвестные молодые люди напали на участников «языкового майдана» в Харькове.

«14 августа после очередной попытки харьковской городской власти разогнать языковой протест активисты переместились в сад Шевченко к памятнику Кобзарю. 15 августа ночью около 01.15 к местоположению акции подбежали четыре молодчика в спортивных костюмах с капюшонами, сломали и украли четыре украинских государственных флага», - рассказали участники акции.

Молодчики также срезали ножами, изорвали в клочья и украли агитационные материалы и вещи.

«Однозначно можно говорить, что налет на протестующих спланирован и срежисирован городской властью, синхронные действия бандитов и работников милиции являются этому убедительным подтверждением», - считают участники акции.

Ранее «Главред» сообщал, что 14 августа Харьковский окружной админсуд запретил проведение акции в защиту украинского языка около памятника футбольному мячу на улице Сумской в Харькове. Как говорится в постановлении суда, своим решением суд удовлетворил иск Харьковского горсовета.

фото: nbnews.c om.uа

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