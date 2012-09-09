Серия терактов в Ираке: десятки погибших и раненых

{1-} В Ираке сегодня прогремело 10 взрывов, жертвами которых стали 24 человека, десятки людей ранены.

При нападении вооруженной группы на военную базу в Дуджайле и взрыве, совершенном смертником, погибло 11 солдат, а 7 ранены, сообщает Радио свобода.



При взрывах автомобилей в городе Эн-Насирия возле французского консульства 2 человека погибло и 2 получили ранения.



Прогремели взрывы также и в городах Киркук, Самарра, Басра и Туз-Хурмато.

Ранее Главред сообщал, что по последним данным, в августе в Ираке были убиты 254 человека.

25 августа, в результате взрывов на севере Ирака погибли 9 человек, в том числе 6 сотрудников курдской разведки.

фото: vesti.ru

Новости по теме:

В Сирии 25 августа стало самым кровавым днем в истории конфликта



В Ираке прогремела серия взрывов: 53 погибших, сотни раненых



В Ираке произошел новый теракт: 9 погибших, десятки раненых



В Ираке произошли теракты и перестрелка, 24 погибших