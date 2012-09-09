Голые FEMEN устроили «крестопилию» в Нидерландах

{1-} Активистки женского движения FEMEN в рамках восьмого голландского арт-фестиваля Gogbot в городе Энсхед спилили кресты специально установленные для этого организаторами мероприятия.

Об этом говорится в сообщении на сайте движения, опубликованном в воскресенье.

"Таинством священной крестопилии в исполнении признанных мастеров открылся второй день восьмого голландского арт-феста Gogbot, посвященный группе Pussy Riot. Секстремистки из FEMEN под овации гостей фестиваля показательно спилили три авторских креста, предварительно установленных организаторами", — говорится в сообщении.

"Мастер-классу по крестосеке предшествовало обращение к собравшимся активистки движения Инны Шевченко, в котором она сравнила кресты с "занозами в теле цивилизации", а бензопилу — со "скальпелем хирурга", призванного помочь больному. FEMEN намерены и дальше беспощадно выпиливать идолов патриархата, выполняя миссию санитаров истории", — отмечается на сайте FEMEN.

В подтверждение на сайте опубликовано 32 фотографии, на которых активистки на сцене бензопилой с надписью "Pussy" разрезают сбитые из досок крупные деревянные кресты.

Как ранее сообщал Главред, 7 сентября, активистки движения FEMEN провели акцию во время военного парада в Бразилии.

«Активистки прорвались в начало проходящего в столице республики – городе Бразилиа – лицемерного парада с плакатами «Бразилия – колония мачизма, насилия и эксплуатации» и «Женщины – освобождайтесь!», - заявили в движении.

По словам активисток, независимость Бразилии – большой вопрос, пока страна остается «всемирно признанной колонией мирового секс-туризма».

Фото: femen.org

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