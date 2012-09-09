В Киеве КАМАЗ раздавил старушку

{1-} В Киеве возле недостроенной новой станции метро на Теремках 40-тонный КАМАЗ насмерть сбил пожилую женщину.

По предварительной версии, водитель не заметил прохожей, когда выезжал со стройки, сообщает телеканал ТСН.



По словам свидетелей, погибшая была женщиной преклонного возраста, ее часто видели на свалках. По одной из версий женщина имела проблемы со слухом, также высказывается предположение, что она сама упала под колеса грузовика.

«Пока выясняли причины аварии, тело пролежало несколько часов. Сильный ветер постоянно срывал черный пакет, которым накрыли погибшую, и прохожие жаловались, что ужасную картину наблюдали и взрослые, и дети», – говорится в сообщении.

Ранее Главред также сообщал, что 30 августа, в Харькове около полудня на перекрестке Московского проспекта и улицы Богдана Хмельницкого трамвай сбил пожилую женщину.

Трамвай № 6 ехал в сторону центра. Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, но трамвай не успел остановиться. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Фото ua-reporter

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