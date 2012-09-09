На Донбассе регионалка подарила ветеранам футболки со своим портретом на груди

Кандидат в депутаты от Партии регионов и нынешний нардеп Татьяна Бахтеева в честь Дня освобождения Донбасса подарила ветеранам футболки с собственным портретом на груди.

Об этом сообщает интернет-издание Остров.

Напомним, 1 сентября в Хмельницкой области регионалы агитировали школьников за свою партию тетрадями, карандашами и линейками с партийным логотипом.

Презенты детям были выданы в Старосинявском районе. Утром директора школ раздали каждому из учащихся по четыре тетради в линию, коробку карандашей и по линейке со словами: "Это вам от Партии регионов".

На всех перечисленных товарах был нанесен логотип Партии регионов. В тетрадях не обозначены поля.

фото: ostro.org

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