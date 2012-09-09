Более 60 человек стали жертвами серии терактов в Ираке

{1-}В Ираке жертвами серии терактов, прокатившихся по всей стране, стали более 60 человек, около 250 получили ранения.

Об этом сообщили представители местной полиции и медиков, пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Ранее сообщалось о 24 жертвах.

По данным СМИ, один из последних терактов произошел около мечети в городе Эль-Амара на юго-востоке Ирака. В результате взрыва двух заминированных автомобилей погибли не менее 16 человек.

Ранее сообщалось о крупных терактах в городах Киркук на севере страны и в деревне Эд-Дуджейль. В Киркуке жертвами стали по меньшей мере 11 рекрутов, собиравшихся записаться в ряды иракской армии. В Эд-Дуджейль боевики напали на военную базу, погибли 11 военнослужащих.

Кроме этого, в результате взрыва двух заминированных автомобилей около французского консульства в городе Насирия, погиб один человек и еще четверо были ранены.

Теракты в воскресенье произошли так же в городах Самарра, Басра и Туз-Хурмату.

Рост напряженности в Ираке связан с исторически сложившимся противостоянием двух крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов.

Согласно переписи 1997 года, 66% населения Ирака составляют мусульмане-шииты, 34% - сунниты. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака. Однако после вооруженного вторжения США в Ирак в 2003 году, в результате которого Хусейн был свергнут, суннитов потеснили шииты, заняв ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.

фото: vesti.ru

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