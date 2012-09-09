Беспорядки на курдском фестивали в Германии: ранены 80 полицейских

{1-}На западе Германии, в городе Мангейм 80 сотрудников полиции получили ранения во время беспорядков на фестивале курдской культуры. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.



Как сообщается, правоохранители задержали 31 человека, хулиганы повредили 13 полицейских машин, сообщает радио «Свобода».

Беспорядки вспыхнули 8 сентября, поздно вечером, когда организаторы не разрешили 14-летнему подростку пронести флаг запрещенной группировки. Началась потасовка. В прибывших на место полицейских полетели камни, бутылки, петарды. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили перечный газ.

В результате 80 сотрудников полиции получили ранения разной степени тяжести, а один из пострадавших находится в госпитале в тяжелом состоянии.



В общем, на фестиваль в город Мангейм съехались почти 40 тысяч курдов из разных стран Европы.

Напомним, в июне текущего года в Гамбурге шествие неонацистов обернулось серьезными беспорядками, до 700 человек были задержаны.

фото: newsfiber.com

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