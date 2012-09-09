В Днепропетровске Брежнев и Кучма появились в бронзе

9 сентября 2012, 16:07

В Днепропетровске открыли площадь 80-летия Днепропетровской области. Ее центром стала композиция из восьми бетонных стел, где расположены 15 бронзовых барельефов личностей, которые, по мнению создателей, прославили регион, передает ТСН.

Среди них - барельефы генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого, бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Последнего ждали на празднике, но его планы изменились.

Историки также решили, что достойны увековечения кошевой атаман Иван Сирко, "отец" железорудной индустрии Александр Поль, историк Яворницкий, писатель Гончар, конструктор Янгель.

Площадь построили в рекордные сроки: от идеи до ее воплощения в бетоне и бронзе не прошло и трех месяцев. На площади восемь бетонных стел, на них 15 бронзовых барельефов с портретами выдающихся исторических личностей региона и столько же табличек с датами важнейших событий.

К событиям "судьбоносным" специалисты отнесли битву Хмельницкого под Желтыми Водами, открытие первого металлургического завода, начало выпуска космических ракет, а еще метро и объездную дорогу, которые, кстати, и до сих пор не завершены.

Председатель Днепропетровского областного союза художников Василий Мирошниченко рассказал, что "над проектом работали 9 скульпторов из Днепропетровска, Харькова, Киева и Донецка. Ушло почти 800 килограммов бронзы".

Стоило все это два миллионы бюджетных гривен, не считая строительства фонтана и обустройство прилегающей территории. Впрочем, городской голова уверен, что эти расходы обоснованы.

"Проесть можно сколько угодно, а это будет память поколений", - отметил городской голова Днепропетровска Иван Куличенко.

Горожане считают, что о перечне личностей и событий можно было бы поспорить, но в целом идею поддержали.

Между тем, национал-демократические силы уже выразили возмущение содержанием композиции. В частности, в местной ячейке Украинской народной партии заявили, что считают это "кощунством", пишет радио Свобода.

О негативном отношении к скульптурной композиции заявили и в областной организации Общества "Просвита".

Ранее в Днепропетровске несмотря предостережения общественных активистов появилась улица Брежнева, а перед тем - музей Щербицкого в Верхнеднепровске.

фото: radiosvoboda.org Видео: tsn.ua

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