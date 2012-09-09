Скандальное интервью модели: девушки худеют на сигаретах и наркотиках

{1-}Вопрос веса модели возникает перед каждой неделей моды. Общественные организации призывают дизайнеров отказаться от услуг слишком худых девушек, тем самым, изменив моду на нездоровую худобу, пишет foxnews

В преддверии Недели моды в Нью-Йорке в прессе появилось скандальное интервью русской модели Киры Дихтяр. Девушка рассказала, каким образом моделям удается поддерживать требуемые параметры фигуры. По ее словам, приходится выкуривать несколько пачек сигарет в день, ежедневно принимать слабительные, вызывающее зависимость средство для подавления аппетита Phentermine, Adderal (относится к амфетаминам и фенилэтиламинам) и лекарства, выписываемые только по рецепту врача. Все это призвано заглушить голод.

"Я слышала о том, что некоторые девушки принимают наркотики вроде кокаина, дабы разогнать метаболизм и есть меньше. Все более популярны инъекции, якобы, ускоряющие обмен веществ, начиная с ХГЧ (хронического гонадотропина человека - гормона, выделяемого во время беременности), идущего вместе с диетой на 500 калорий, заканчивая гормоном щитовидки Т3. Есть информация и о том, что модели специально едят хлопковые шарики, дающие ощущение сытости", - сказала девушка.

Фото: supermodels.nl

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