Апелляцию Луценко рассмотрят в начале октября

{1-}Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу экс-главы МВД Юрия Луценко на приговор Печерского суда по делу, связанному с отравлением президента Украины Виктора Ющенко, в начале октября.

Об этом заявил адвокат экс-министра Алексей Баганец, пишут «Комментарии».

«По срокам движения апелляционной жалобы, я думаю, что в течение месяца-полтора она будет рассмотрена. На конец сентября в начале октября. Конечно, если они не придумают иных ходов, чтобы затянуть рассмотрение апелляционной жалобы. А так я думаю в течение месяца-полтора она будет рассмотрена», – заявил адвокат.

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При этом он подчеркнул, что в случае рассмотрения апелляционной жалобы в суде пенитенциарная служба будет обязана доставить Луценко из Менской колонии (Черниговская область) в Киев.

Защитник также считает, что высказывания правоохранителей о применении видеоконференции в рассмотрении апелляционной жалобы Луценко является полной чушью.

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«Луценко категорически против этого возражает, это раз. И нынешняя статья 85 со значком три УПК - не позволяет этого делать. Там речь идет о возможности проведения видеоконференции только при проведении отдельных следственных действий. А это совсем другое. Хотя мне известно о том, что Киевский апелляционный суд применяет активно это в Киеве. Рассматривает вопрос предоставления о продлении сроков содержания под стражей, в том числе и рассматривают апелляционные жалобы в апелляционном суде. Я считаю, что это не совсем соответствует требованиям закона. И главное, если и так трактуют судьи, такое невозможно без письменного согласия осужденного », - подчеркнул адвокат.

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Напомним, 17 августа суд приговорил Луценко к двум годам ограничения свободы за служебную халатность, допущенную при продлении срока слежки в рамках расследования уголовного дела по факту отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко. Ранее Луценко был приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о выделении квартиры его водителю и празднованию Дня милиции.

31 августа Юрия Луценко доставили на Черниговщину в Менскую исправительную колонию N91, где он будет отбывать наказание.

фото: politrada.com

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