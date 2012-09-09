Бельгия извинилась перед евреями за Холокост

{1-}Премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо принес извинения бельгийского государства еврейскому сообществу страны в ходе церемонии в память 70-летия депортации евреев в нацистские концентрационные лагеря во время Второй мировой войны, передает Интерфакс-Украина.

"Недавно извинения еврейскому сообществу были адресованы городами Антверпен и Брюссель. До этого, и даже до выводов исследования Ceges (Центра изучения и документации о войне и современных обществах), были соответствующие заявления одного из моих предшественников — Ги Верхофстадта. Сегодня я хочу полностью присоединиться к этому признанию (ответственности Бельгии )", – сказал премьер.

Он выступал с речью в казарме Доссин под Мехеленом, которая стала перевалочным пунктом для арестованных евреев перед отправкой в лагеря.

В августе 1942 года облавы на евреев в Бельгии начались в Антверпене при активной поддержке городских властей. Брюссельские власти также помогали нацистам находить и арестовывать евреев. Среди них были не только бельгийские подданные, но также иностранцы, искавшие в Бельгии убежища, в частности, евреи из Восточной европы.

Около 37% еврейского населения было депортировано из Брюсселя и около 66% — из Антверпена. Только 5% от общего числа депортированных вернулись из концентрационных лагерей.

фото: zvezda.ru

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