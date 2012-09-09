На Тернопольщине на фестивале вышиванок запретили «бандеровский» флаг

{1-}На Тернопольщине во время фестиваля "В Борщевском крае цветут вышиванки" организаторы требовали снять фестиваля с палатки, где продавали украинскую символику красно-черный "бандеровский" флаг.

Об этом рассказал предприниматель-владелец палатки Евгений Филь, пишет Gazeta.ua.

"Это же не какой-то партийный флаг, это флаг Организации Украинских Националистов. Я с ним и в Киев и по всем фестивалям ездил - нигде проблем не было. А тут приходят ребята из администрации, говорят - снимайте ", - рассказал Филь.

Фестиваль был организован местной райадминистрацией. Инцидент с флагом произошел перед выступлением губернатора Тернопольщины Валентина Хоптяна, который был почетным гостем фестиваля.

"Выступление Хоптяна был единственным аргументом тех мужчин, которые требовали снять флаг. Говорили, что когда губернатор выступает, то красно-черный флаг не должен висеть. Стали угрожать, что если не снимем, то запретят торговлю ".

И только благодаря народным мастерам и другим продавцам флаг удалось сохранить.

"Сестра, которая мне торговать помогает, заявила, что раз Хоптян не хочет видеть красно-черный флаг, пусть лично придет и объяснит почему. Другие ее поддержали, и сказали, что если надо - то сами вместе пойдут и у него это спросят. Организаторы испугались и ушли", - сказал торговец.

Напомним, от времени голосования за "языковой закон" в парламенте, на стену тернопольского облсовета, где находится и администрация, повесили красно-черный флаг. Прокуратура области требовала снять его, однако облсовет не согласился.

фото: gazeta.ua

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