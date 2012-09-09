Шансы сохранить еврозону в нынешнем виде 50 на 50 - премьер Словакии

{1-}Еврозона имеет равные шансы, как на сохранение своего нынешнего состава, так и на отделение от нее части стран, в случае чего Словакия хотела бы сохранить евровалюту.

Об этом сказал премьер-министр Роберт Фицо в интервью Словацкому общественному телевидению, пишет РИА Новости.

"Если произойдет деструкция еврозоны, мы хотели бы остаться в группе сильнейших и сохранить евровалюту", - сказал Фицо. При этом, по мнению премьер-министра Словакии, "шансы сохранить еврозону в её нынешнем виде 50 на 50".

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По словам главы словацкого правительства, некоторые страны-члены еврозоны, "возможно, не смогут удержать шаг и будут вынуждены покинуть группу, чтобы евро было более сильным и стабильным".

Речь идет в первую очередь о Греции, но это касается и некоторых других государств – сказа премьер.

Словацкий премьер считает, что Еврокомиссия должна предложить решения, которые "приведут к более глубокой интеграции ЕС".

Фото: u-e-p.eu

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