На Тернопольщине неизвестные до крови избили кандидата-нашеукраинца

В райцентре Гусятин на Тернопольщине неизвестные избили кандидата в нардепы по списку "Нашей Украины" Игоря Соболя. На мужчину возле одного из домов поселка, ночью 8 сентября напали двое парней, и начали бить чем-то в голову, сообщает Gazeta.ua.

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Об избиении сообщает пресс-служба тернопольской организации партии УНП, членом которой был пострадавший. Игорь Соболь дважды избирался председателем местного райсовета, сейчас является действующим депутатом райсовета. Накануне выборов он ушел в отпуск и ходил агитировать.

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После нападения на Соболя нападавшие убежали. Кандидат же оставался в сознании и сам обратился к медикам. Сейчас находится в местной больнице. У него сотрясение мозга и гематомы на голове.

Напомним, 3 сентября в Затоке Белгород-Днестровского района избит депутат сельского совета Юрий Кучер. В результате уличного нападения у пострадавшего разбита голова и вывихнута ключица.



Нападение, вероятно связано с разделом власти в Затоке. Депутатам-оппозиционерам удалось снять «регионала» Игоря Хливненко с должности заместителя главы сельсовета, но не хватает одного голоса, чтобы преодолеть наложенное мэром Затоки Василием Звягинцевым вето. В итоге ни одна из сторон не может получить решающее преимущество.

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