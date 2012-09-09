Адвокат Абрамовича за суд с Березовским получил рекордный для Британии гонорар

{1-}Лорд Джонатан Сампшн, представлявший интересы Романа Абрамовича в ходе тяжбы с Борисом Березовским, получил рекордный в истории британской юриспруденции гонорар. Об этом пишет The Sunday Times.

В судебных документах зафиксировано, что за подготовку документов и работу непосредственно в зале суда Сампшн получит 5,81 миллиона фунтов и еще почти два миллиона на покрытие издержек. Гонорар Сампшна примерно вдвое превысил предыдущее рекордное вознаграждение юристу, выплаченное в Великобритании. Также The Sunday Times сравнивает эту сумму с суммой годовых зарплат 45 судей Высокого суда, пишет Лента.ру.

Почти 8 миллионов фунтов (12 миллионов долларов), причитающиеся Сампшну, в четыре раза превышают гонорар его визави - адвоката Березовского Лоренса Рабиновича, который заработал на процессе 1,8 миллиона фунтов.

Оплачивать все юридические счета по итогам процесса обязана проигравшая сторона. Общая сумма издержек, по предварительным подсчетам, может превысить 100 миллионов фунтов (160 миллионов долларов). По словам близких к олигарху источников, Березовский был очень неприятно удивлен огромным гонораром Сампшна и намерен попытаться оспорить его в суде.

Иск к Абрамовичу Березовский подал в 2007 году. Слушания проходили с октября 2011 по январь 2012 года. Березовский пытался доказать, что Абрамович в начале 2000-х годов вынудил его продать акции компаний "Сибнефть" и "Русал" по заниженной цене, что и нанесло ему ущерб в размере 5,5 миллиарда долларов, однако суд отказался удовлетворить его требования.

Ранее сообщалось о том, что прибыль 100 крупнейших британских адвокатских контор в Великобритании в 2011-2012 финансовом году выросла на 8 процентов и составила рекордные 5,4 миллиарда фунтов (8,6 миллиарда долларов). Этот прирост связан с несколькими процессами, фигурантами которых являются олигархи из бывшего СССР. Помимо Абрамовича и Березовского в британских судах отношения выясняют крупнейший акционер "Русала" Олег Дерипаска и бывший "алюминиевый король" Михаил Черной, а также Аркадий Гайдамак и Лев Леваев.

фото: stihi.ru

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