В Ираке прогремел очередной взрыв: количество жертв увеличилось до 75

{1-}Очередной взрыв заминированного автомобиля, припаркованного возле кафе на северо-востоке Багдада, унес жизни еще 11 человек. Таким образом, жертвами террористов в Ираке в воскресенье стали 75 человек, более 300 получили ранения.

Ранее сообщалось о крупных терактах в городах Киркук на севере страны и в деревне Эд-Дуджейль. В Киркуке жертвами стали по меньшей мере 11 рекрутов, собиравшихся записаться в ряды иракской армии. В Эд-Дуджейль боевики напали на военную базу, погибли 11 военнослужащих. Кроме этого, в результате взрыва двух заминированных автомобилей около французского консульства в городе Насирия, погиб один человек и еще четверо были ранены, пишет РИА Новости.

Теракты в воскресенье произошли так же в городах Самарра, Басра и Туз-Хурмату.

Рост напряженности в Ираке связан с исторически сложившимся противостоянием двух крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов. Согласно переписи 1997 года, 66% населения Ирака составляют мусульмане-шииты, 34% - сунниты. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака. Однако после вооруженного вторжения США в Ирак в 2003 году, в результате которого Хусейн был свергнут, суннитов потеснили шииты, заняв ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.

Как писал Главред, ранее сообщалось что жертвами серии взрывов в Ираке стали 60 человек

фото: vesti.ru

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