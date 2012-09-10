Обама: Иерусалим должен оставаться столицей Израиля

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Президент США Барак Обама убежден в том, что Иерусалим - столица Израиля и должен ею оставаться, эта позиция американской администрации остается неизменной уже много лет, заявил журналистам президентского пула официальный представитель Белого дома Джей Карни.

Определение Иерусалима как "единой и неделимой" столицы Израиля, присутствовавшее в программе Демократической партии 2008 года, было изъято из нынешней программы, или, как ее еще называют, платформы, пишет РИА Новости.

На демократов обрушились с критикой республиканцы и представители произраильского лобби. После этого, как сообщили СМИ, Обама настоял на возвращении формулировки в текст программы, что спровоцировало конфликт между делегатами прошедшего на этой неделе партийного съезда.

"Платформа отражает позицию президента. Иерусалим является и должен быть столицей Израиля. Это также вопрос политики США. Статус Иерусалима должен быть определен сторонами на переговорах в рамках всеобъемлющего мирного соглашения. Это та же позиция, которую отстаивали президент Буш и президент Клинтон", - сказал Карни журналистам на борту президентского самолета.

Расшифровку пресс-брифинга распространила пресс-служба Белого дома. Официальный представитель Белого дома подчеркнул, что президент вовсе не хочет предвосхищать итоги переговоров.

"Не более, чем администрация США предвосхищала итог переговоров при Клинтоне и Буше. Это позиция американского правительства", - отметил он. Карни подтвердил, что внесение изменений в итоговый текст платформы - личная инициатива Обамы.

"Как только он узнал, что формулировка не соответствует платформе 2008 года, он поручил своим сотрудникам изменить ее. Если бы он детально изучал текст, каждый его аспект и каждую страницу, он стал бы первым президентом в истории, который это сделал", - подчеркнул официальный представитель Белого дома.

фото: whitehouse.gov

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