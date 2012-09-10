Опубликованы новые детали убийства бен Ладена

{1-}Террорист номер один Усама бен Ладен, был убит на месте, поту что прятал свои руки и мог держать оружие, когда отряд спецназа ВМС США ворвался в его комнату. Такие подробности в воскресном эфире канала Си-би-эс рассказал о той операции, член группы спецназа, устранившей бен Ладена, автор книги "Непростой день" отставной офицер Мэтт Биссонетт.

Этих деталей не содержится ни в получившей скандальную известность книге, ни в ранее опубликованных сведениях о самой операции пишет ИТАР-ТАСС.

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По словам бывшего офицера спецназначения, один человек из отряда "морских котиков" после проникновения в дом, где укрывался бен Ладен, увидел в коридоре чью-то фигуру и выстрелил. После чего, по рассказу Биссонетта, он и его товарищ нашли лидера "Аль-Каиды" в его спальне с пулей в челюсти. Они выстрелили в него еще раз, так как руки бен Ладена были спрятаны и он мог держать оружие.

Книга "Непростой день" No easy day еще до поступления в продажу вызвала настоящий ажиотаж в американских СМИ. Это было связанно не только с самой темой, но и с тем, что Биссонетт, написавший ее под псевдонимом Марк Оуэн в соавторстве с журналистом Кевином Морера, не предоставил ее для ознакомления в Пентагон и ЦРУ перед публикацией. В ведомствах сразу стали опасаться, что текст может содержать секретные данные. А 31 августа минобороны пригрозило автору книги привлечением к суду.

Напомним, террорист был убит в мае 2011 г. в пакистанском Абботабаде.

фото: warriorpublications.wordpress.com

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