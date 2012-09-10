В Германии евреи и мусульмане отстаивают обрезание

{1-}В столице Германии Берлине еврейские и мусульманские организации провели совместную акцию протеста против решения областного суда о том, что в результате обрезания мальчикам наносятся телесные повреждения.
Акция протеста была вызвана информацией о том, что в Баварии ведется расследование против раввина, практиковавшего обрезание, сообщает ВВС.
Около тысячи человек приняли участие в акции протеста, на которой с речами выступили главный раввин Берлина и другие религиозные лидеры.
Решение было вынесено кельнским судом в июне.
Однако немецкое правительство объявило, что намерено принять закон, легализующий обрезание.
Кельнский суд постановил, что в результате ритуала обрезания мусульманского мальчика, проведенного в соответствии с верой родителей, ребенку были нанесены телесные повреждения.
После этого Немецкая медицинская ассоциация велела врачам страны прекратить выполнение этой процедуры.
И иудеи, и мусульмане считают, что, независимо от намерений суда, его решение будет использовано против их веры.
В среду правительство земли Берлин объявило, что обрезание законно на его территории, если выполнено должным образом.
В свою очередь федеральное правительство, ссылаясь на международное мнение, заявило, что хочет узаконить процедуру обрезания, чтобы поставить точку в этом вопросе.
Дебаты возобновились также по поводу практики обрезания в США, одной из стран, где эта процедура является весьма распространенной.
В августе Американская академия педиатрии опубликовала обзор научных данных об обрезании, в котором сказано, что "польза для здоровья новорожденных мальчиков перевешивает риски, связанные с процедурой".
Однако американские педиатры предупреждают, что не рекомендуют процедуру всем новорожденным мальчикам, поскольку решение должны принимать родители после консультации с врачами.
фото: obozrevatel.com
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