В Германии евреи и мусульмане отстаивают обрезание

{1-}В столице Германии Берлине еврейские и мусульманские организации провели совместную акцию протеста против решения областного суда о том, что в результате обрезания мальчикам наносятся телесные повреждения.

Акция протеста была вызвана информацией о том, что в Баварии ведется расследование против раввина, практиковавшего обрезание, сообщает ВВС.

Около тысячи человек приняли участие в акции протеста, на которой с речами выступили главный раввин Берлина и другие религиозные лидеры.

Решение было вынесено кельнским судом в июне.

Однако немецкое правительство объявило, что намерено принять закон, легализующий обрезание.

Кельнский суд постановил, что в результате ритуала обрезания мусульманского мальчика, проведенного в соответствии с верой родителей, ребенку были нанесены телесные повреждения.

После этого Немецкая медицинская ассоциация велела врачам страны прекратить выполнение этой процедуры.

И иудеи, и мусульмане считают, что, независимо от намерений суда, его решение будет использовано против их веры.

В среду правительство земли Берлин объявило, что обрезание законно на его территории, если выполнено должным образом.

В свою очередь федеральное правительство, ссылаясь на международное мнение, заявило, что хочет узаконить процедуру обрезания, чтобы поставить точку в этом вопросе.

Дебаты возобновились также по поводу практики обрезания в США, одной из стран, где эта процедура является весьма распространенной.

В августе Американская академия педиатрии опубликовала обзор научных данных об обрезании, в котором сказано, что "польза для здоровья новорожденных мальчиков перевешивает риски, связанные с процедурой".

Однако американские педиатры предупреждают, что не рекомендуют процедуру всем новорожденным мальчикам, поскольку решение должны принимать родители после консультации с врачами.

фото: obozrevatel.com

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