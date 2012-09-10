В кортеж Обамы врезался пикап, есть погибшие

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В США произошло ДТП с участием президентского кортежа. Мотоциклист, который сопровождал Барака Обаму, скончался на месте, пишет РБК.

Пикап Ford-150 сбил мотоцикл полицейского, который сопровождал кортеж Обамы.

Авария произошла в округе Палм-Бич в штате Флорида, который Обама посетил в рамках своей предвыборной поездки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, полицейский, чье имя пока не разглашается, следовал в составе президентского кортежа по трассе I-95, когда его сбила машина. Президент Обама не видел сам момент аварии, поскольку мотоцикл ехал в начале колонны.

Офицер полиции был срочно госпитализирован в больницу St. Mary's Medical Center округа Палм-Бич, но от полученных травм умер.

фото: skynews.com.au, palmbeachpost.com

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