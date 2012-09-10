Украина не отвечает за долги Тимошенко – Минюст

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Правительственные гарантии по долгам корпорации ЕЭСУ, которой в свое время руководила экс-премьер Юлия Тимошенко. не были оформлены должным образом. Поэтому по иску Российской Федерации, которая 5 сентября, несмотря на предварительные договоренности, выставила Украине исковую претензию в 3,2 млрд. грн. по долгам корпорации ЕЭСУ, правительство может только содействовать погашению долга.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Дмитрий Ворона, который утверждает, что в этом судебном процессе, министерство будет защищать интересы государства, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

"Министерство будет доказывать, что предоставленные Российской Федерации правительственные гарантии не были оформлены должным образом, и можно говорить о задекларированной готовности Кабинета министров только содействовать погашению данного долга", – заявил заммининистра. Он подчеркнул, что, по мнению Минюста, "долги, которые создаются субъектами предпринимательской деятельности, должны погашаться самими субъектами, их учредителями или руководителями, действия которых привели к образованию долга".

В то же время, информация о принятии к рассмотрению хозсудом иска минобороны РФ послужила поводом для резкого заявления партии "Батькiвщина". "Очередной виток раскручивания истории с несуществующими долгами корпорации ЕЭСУ перед министерством обороны РФ — это слабая попытка режима Януковича накануне выборов еще раз очернить имя Юлии Тимошенко,— говорится в заявлении партии.— Хотим напомнить господину Януковичу как создателю такого "свежего" и "неординарного" пиар-хода, что его собственное правительство в лице министра юстиции Александра Лавриновича уже неоднократно опровергало существование этого долга".

Судебную перспективу иска минобороны РФ в партии "Батькiвщина" пока не комментируют. "Мне нечего сказать по этому поводу",— заявил 9 сентября адвокат Тимошенко Сергей Власенко. Его коллеги по фракции "БЮТ-Батькивщина" на условиях анонимности отмечают, что отказ украинского суда признать претензии минобороны РФ выгоден Юлии Тимошенко. "Этот иск просто подарок для нас, потому что, если суд откажет россиянам в удовлетворении иска, то фактически признает, что никакого долга перед минобороны России у украинского Кабмина нет, а значит, и нет предмета преступления Юлии Тимошенко,— сказал собеседник издания.— Если же иск будет удовлетворен, то за возможность третировать по этому делу Юлию Тимошенко Виктору Януковичу придется заплатить более 3 млрд грн".

Как ранее писал Главред, 5 сентября Российская Федерация (в лице Министерства обороны РФ), несмотря на предварительные договоренности, выставила Украине (в лице Кабмина) исковую претензию размером в 3,2 млрд. грн. по долгам корпорации ЕЭСУ, которой в свое время руководила экс-премьер Юлия Тимошенко.

Иск на такую сумму, озвученный в рамках предварительного судебного разбирательства в хозяйственном суде города Киева (дело №5011-61/11342012), предъявлен по результатам расследования деятельности компании ЕЭСУ, к руководству которой причастна экс премьер Юлия Тимошенко.

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