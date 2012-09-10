Жертвами терактов в Ираке за день стали 100 человек

10 сентября 2012, 08:29

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Жертвами серии терактов и нападений боевиков 9 сентября в Ираке стали около 100 человек, более 400 получили ранения. В Багдаде подорваны сразу три заминированных автомобиля и несколько самодельных бомб.

Наиболее мощный взрыв, унесший жизни 13 иракцев, прогремел в крупнейшем шиитском пригороде иракской столицы Мадинат-Садр, сообщают Vesti.RU.

Всего жертвами терактов и нападений боевиков в Ираке в минувшее воскресенье стали около 100 человек, 400 получили ранения. Только в Багдаде погибли 42 человека, 120 человек пострадали.

Как ранее писал Главред, теракты в багдадских пригородах были совершены спустя несколько часов после того, как суд Ирака вынес заочный смертный приговор вице-президенту Тарику аль-Хашими, находящемуся в настоящее время в Турции.

Напомним, влиятельный политик, являющийся лидером Исламской партии, был обвинен в террористической деятельности. В частности, ему инкриминируется причастность к 150 эпизодам — взрывам, убийствам и другим атакам, которые были совершены в период с 2005 по 2011 годы. Суннит Аль-Хашими не признает выдвинутое против обвинения, заявляя, что его дело имеет конфессиональную подоплеку», а премьер Нури аль-Малики (шиит) преследует суннитов в стране.

За один день 9 сентября в Ираке произошло более 20 подобных терактов. До сих пор неизвестно, кто стоит за всеми этими взрывами. Большая часть нападений была направлена против шиитского населения страны.

В общей сложности, под удар террористов попали 13 иракских городов. По имеющимся сведениям, наиболее серьезной стала вылазка, совершенная неподалеку от города Амара, расположенного в 300 километрах к югу от Багдада. Там недалеко от шиитской мечети и рынка были подорваны два начиненных взрывчаткой автомобиля, погибли 16 человек, ранения получили более 100. Крупный теракт был совершен в городе Эд-Дуджейль: Боевики обстреляли там базу правительственных войск, после чего в непосредственной близости от военного объекта один из террористов подорвал себя в заминированной машине. По данным местной полиции, в результате этой атаки погибли 11 человек, семь получили ранения.

Несколько терактов было совершено в городе Киркук. Взрыв заложенной в машину бомбы привел к гибели восьми человек, которые стояли в очереди с целью подать заявления на замещение вакансий охранников в иракской Северной нефтяной компании. Кроме того, автомобиль и мотоцикл были подорваны у городского отдела уголовных расследований, погибли семь человек, ранены 40.

Сработала бомба и в оставленном около французского почетного консульства автомобиле в городе Насирия на юге Ирака. Погиб один полицейский-охранник, четыре человека получили ранения. Пострадало здание, где расположен офис представителя Франции. Главы миссии, имеющего иракское гражданство, в момент взрыва в доме не было. Вторым взрывом в том же городе были убиты два человека, трое получили ранения. Несколько терактов произошли также в Баакубе, Басре, Самарре и Туз-Хурмату. В этих городах есть погибшие, около 240 человек ранены.

фото: panorama.am

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