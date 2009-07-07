Закон под вето

Законопроект №4741 авторства Александра Лавриновича, Елены Лукаш, Андрея Портнова и Романа Зварича отправлен в профильные комитеты, его нюансы обсуждались на специально созванном Партией регионов круглом столе в присутствии прессы. Основное замечание, высказанное народными депутатами и впоследствии присутствующим на обсуждении представителем Президента в парламенте Игорем Поповым, касалось порядка формирования избирательных комиссий: в частности, положения, согласно которому эти комиссии формируются парламентскими фракциями и кандидатами в президенты на паритетных основаниях. Эта норма, по мнению одного из авторов законопроекта Елены Лукаш, должна отсечь массу технических кандидатов, каждый из которых, по действующему законодательству, имеет право на представительство в избирательных комиссиях. По предварительным подсчетам, в выборах 2010 года будут участвовать до 50 кандидатов, которые, используя опыт президентских выборов 2004 года, могут предпринимать попытки срыва деятельности избирательных комиссий, блокируя их работу. О минусах новеллы с формированием комиссий первой заговорила Инна Богословская, уже заявившая о своем участии в кампании: мол, предлагаемый порядок формирования избирательных комиссий нарушает принцип равенства, и кандидаты, не имеющие поддержки парламентских фракций, оказываются в гораздо менее выгодном положении. Позицию Инны Германовны, в принципе, можно понять без труда: ей придется рассчитывать исключительно на собственные силы в процессе вхождения в избирательные комиссии. Более категоричным в оценке предлагаемых новшеств был Игорь Попов: по окончании круглого стола, где он пытался быть более-менее толерантным, заверяя присутствующих депутатов, что только за, чтобы закон был консенсусным и чтобы его подписал Президент, он минут двадцать объяснял журналистам, сколь ужасен и опасен этот законопроект. «Соответствующий законопроект, принятый ВР в первом чтении, выглядит как продолжение переговоров двух наибольших политических сил на тему узурпации власти в Украине, - в коридоре толерантность Попова мгновенно испарилась. – То есть политическая цель закона выглядит как сговор двух кандидатов, которые на сегодняшний день имеют наибольший политический вес. По сути, предполагается сформировать избирательные комиссии фактически единолично для того, чтобы не дать шансов любым другим политическим силам выйти даже во второй тур выборов…» Пикантность ситуации в том, что как раз в парламентской фракции НУНС наибольшее количество кандидатов в президенты – по меньшей мере пять. Кому из этих пяти претендентов достанется фракционная квота в комиссиях? Действующему Президенту, заявившему об участии в грядущей кампании? Арсению Яценюку, самоуверенно заявляющему, что «пойдет и победит»? Или, может быть, Анатолию Гриценко, держащемуся во фракции особняком и не скрывающего своей неприязни к Виктору Ющенко? Попов также поспешил заверить, что Президент непременно ветирует обсуждаемый закон, если не будут изменены подходы к формированию избирательных комиссий. Правда, с ветированием может случиться конфуз, учитывая, что за него будут голосовать и ПР, и БЮТ: совместное преодоление вето может стать весьма показательным накануне президентской кампании или же в ходе ее, если работа ВР на этой неделе все-таки будет заблокирована. «Что меня больше всего удивляет, что во время круглого стола страсти по закону утихли и следовали нашей аргументации, - прокомментировала заявления Попова Елена Лукаш. - Но как только мы разошлись по группам к СМИ, немедленно появились критики норм, обоснование которых они только что слышали. Я думаю, шансы быть принятым у этого закона на этой пленарной неделе достаточны. Если нет, то именно власть, в том числе ее представитель Игорь Попов, будет нести ответственность за то, что у нас действует закон о выборах 2004 года, что не работает реестр избирателей, а процедура обжалования результатов выборов прямо противоречит действующему кодексу об административном судопроизводстве и нас ждет война судебных войн… Поэтому, собственно, сегодня мы, оппозиция, сделали работу за власть, предложив изменения в закон. Они не сделали ничего. И теперь уже от них зависит, будут приняты эти изменения или нет, будет это вето или нет. Я считаю, что мы со своей задачей справились великолепно, а ответственность лежит на них… Мы открыты для диалога, этот законопроект для нас не является чем-то суперпринципиальным как, например, социальные стандарты жизни избирателей: мы просто заявили о тех необходимых положениях, которые позволят избирателю проголосовать…» Менее категоричные замечания к законопроекту касались отмены открепительных талонов и голосования на заграничных участках. По мнению авторов, введение в действие реестра избирателей фактически снимает проблему возможности для каждого проголосовать, так как человек, заранее озаботившийся этим, вполне сможет проголосовать по месту фактического проживания, сделав соответствующее заявление. Что касается заграничных участков, то, по словам Бориса Колесникова, в России, как сообщил ему посол Украины в РФ Константин Грищенко, на прошлых выборах проголосовало 30 тысяч избирателей – абсолютно некритичная цифра для определения конечного результата волеизъявления. Дискутивными, но таковыми, что можно договариваться, выглядели вопросы с уточнением протоколов и порядком избрания председателя комиссии, его заместителя и секретаря. Согласно законопроекту, они избираются 2/3 членов комиссии, непосредственно присутствующих на заседании, а не 2/3 от всего состава, как это было раньше. Вопросы вызвала и норма, касающаяся увеличения количества избирателей в округе до 3 тысяч. Правда, Колесников объяснил, что речь идет о верхней планке и что никто не мешает формировать округа в 2 или 2,5 тысячи избирателей – главное, чтобы не больше, потому что голосование в таком случае весьма затрудняется. Кстати говоря, вышеописанный законопроект, касающийся внесения принципиальных изменений в процесс президентских выборов, не единственный из зарегистрированных в ВР: имеется еще и проект Руслана Князевича, внесенный раньше проекта Лавриновича-Лукаш-Портнова, но, тем не менее, так и не поставленный в повестку дня. Князевич также выступает против формирования избирательных комиссий фракциями и кандидатами и подчеркивает, что, он, бывший член ЦИК, писал свой законопроект со знанием всех деталей избирательного процесса, и его творение получило одобрение в ЦИК. Правда, как подчеркнула Лукаш, проект Князевича не только был одобрен, но и писался в ЦИК некоторыми ее членами, так что это законотворчество не имеет никакого отношения к деятельности и работе народного депутата…