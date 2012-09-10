В Украине русский язык должен стать официальным – регионал

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Русский язык обязательно должен стать в Украине официальным языком – языком управления, законотворчества и судопроизводства. При этом украинский язык может остаться единственным государственным.

Об этом регионал Василий Киселев – заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины, народный депутат Украины – заявил в ходе чата на Главреде.

"Что касается государственного языка в Украине, то им должен быть украинский. Но мы обязательно должны сделать русским официальным языком. Не случайно в 1953 году ЮНЕСКО предложило разграничить понятия «государственный язык» и «официальный язык». Государственный язык является символом страны, выполняет объединяющие функции в политической, социальной и культурной сферах. Официальный язык может быть языком управления, законотворчества и судопроизводства", – заявил регионал.

В этой связи нардеп напомнил, что ХХІ русский язык объявлен одним из шести языков ООН, а в 11 странах ЕС идёт сбор подписей граждан за придание русскому языку статуса официального в работе и делопроизводстве структур Евросоюза.

"У нас в стране, в которой проживает 23% этнических россиян, для 46% граждан Украины этот язык является родным, 52% общаются на работе и в быту на русском языке, у нас с приходом «помаранчевых» объявили войну русскому языку", – подчеркнул Киселев.

"А по большому счёту я являюсь активным сторонником вхождения Украины в Единое экономическое пространство – Россия, Белоруссия, Казахстан, и никуда мы от этого не денемся. Евросоюз, в котором нам, конечно же, надо было бы быть, обречён. Это говорю не я, а серьёзные международные экономисты. Ссориться ни с кем не нужно, но и действовать себе во вред тоже неразумно", – резюмировал он.

Как ранее писал Главред, общаясь с читателями, Киселев также рассказал о неизбежности федерализации Украины, призрачности перспектив заработка на прокачке газа из России в Европу по украинской ГТС, об эмоциях в «языковом» вопросе, о том, почему нельзя запрещать деятельность «Свободы», прокомментировал требование России вернуть долги ЕЭСУ, недавнее подорожание доллара, а также закупку Министерством внутренних дел газовых гранат, наручников и дубинок. Кроме того, депутат поделился собственным прогнозом относительно того, какие политические силы пройдут в парламент нового созыва, а также не исключил вероятности фальсификаций на грядущих выборах.

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