Уроки мудрости от Литвина: спикер подарил ученикам дневники со своими цитатами

В Житомирской области спикер Владимир Литвин подарил школьникам дневники, каждая страница которых подписана его фамилией и начинается с поучения Литвина детям.
Об этом написал в блоге на Gazeta.ua Роман Ревчук.
"Отныне все школьники Новоград-Волынского, Емильчинского, Красноармейского и Барановского районов имеют возможность учиться, руководствуясь ежедневными указателями спикера-кандидата", - пишет автор.
Раньше ученики тоже получали дневники от кандидатов, однако тогда могли получать только эстетическое наслаждение, любуясь красивой косой Юлии Тимошенко, а вот теперь еще и интеллектуальное наполнение ...
Наконец-то появился достойный продолжатель дела Владимира Мономаха, хотя глубина мыслей намного превосходит князя.
Как указано на обложке дневников, они изданы благотворительным фондом Литвина "Будущее Полесья".
Напомним, 1 сентября, кандидат в народные депутаты, действующий нардеп-бютовец Виталий Чудновский поздравил школьников с Днем знаний пакетами со своим именем.
А регионалы агитировали школьников за свою партию тетрадями, карандашами и линейками с партийным логотипом.
Фото: gazeta.ua
Новости по теме:
Литвин подарил российским школьникам 200 украинских учебников
На Хмельнитчине регионалы агитировали школьников тетрадями без полей
Бютовец раздавал школьникам пакеты со своим именем