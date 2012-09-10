Уроки мудрости от Литвина: спикер подарил ученикам дневники со своими цитатами

В Житомирской области спикер Владимир Литвин подарил школьникам дневники, каждая страница которых подписана его фамилией и начинается с поучения Литвина детям.

Об этом написал в блоге на Gazeta.ua Роман Ревчук.

"Отныне все школьники Новоград-Волынского, Емильчинского, Красноармейского и Барановского районов имеют возможность учиться, руководствуясь ежедневными указателями спикера-кандидата", - пишет автор.

Раньше ученики тоже получали дневники от кандидатов, однако тогда могли получать только эстетическое наслаждение, любуясь красивой косой Юлии Тимошенко, а вот теперь еще и интеллектуальное наполнение ...

Наконец-то появился достойный продолжатель дела Владимира Мономаха, хотя глубина мыслей намного превосходит князя.

Как указано на обложке дневников, они изданы благотворительным фондом Литвина "Будущее Полесья".

Напомним, 1 сентября, кандидат в народные депутаты, действующий нардеп-бютовец Виталий Чудновский поздравил школьников с Днем знаний пакетами со своим именем.

А регионалы агитировали школьников за свою партию тетрадями, карандашами и линейками с партийным логотипом.

Фото: gazeta.ua

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