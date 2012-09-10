Кандидаты в депутаты завалили избирателей взятками

В Украине взятки стали обычны явлением парламентских выборов - 2012. Они устраивают всех - и кандидатов, и электорат, сообщает ТСН.

Наблюдатели устали считать инциденты "подкупа избирателей": тетради и дневники с символикой партий, портретами благотворителей, а также подаренные школьные формы, детские площадки и стадионы.

Например, в Макеевке перед выборами заботятся о спортсменах. В Киеве строят площадки и раздают тонометры, а в Запорожье именно накануне волеизъявления ремонтируют дворы в спальных районах.

Так, Михаил Охендовский, член ЦИК рассказал: "По закону о выборах народных депутатов Украины, максимальная мера ответственности, к которой можно привлечь политическую партию или кандидата в депутаты - это объявление ему предупреждения. Количество таких предупреждений является неограниченным и не будет основанием для отмены такого кандидата".

Теоретически, в Уголовном кодексе предусмотрено наказание за "препятствование осуществлению избирательного права, соединенное с подкупом". Статья 157-ма предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов или ограничение или лишение свободы до 2 лет.

Но этот механизм не работает. Если вам в обмен на ваш голос предлагали деньги, материальные ценности или услуги на сумму меньшую чем 33 гривны, то суд вообще не примет вашего иска к рассмотрению.

Даже те, кто голосовал за такие путаные законы, признают, что предвыборная коррупция этого года захлестнула страну.

Євген Царьков из фракции КПУ рассказал: "Продолжается подкуп избирателей. Причем как прямой, так и выдача бюджетных проектов в стране за свои личные достижения, то есть косвенный подкуп. Поэтому по большому счету за это надо притягивать".

По словам бютовца Остапа Семерака, если "человек протестует против продажных голосований в Верховной Раде, то человек должен найти в себе силу и не продать свой голос во время парламентских голосований", - сказал он.

В свою очередь, Владимир Рыбак из Партии регионов советует: "Я всегда говорю - приносят - берите, не отказывайтесь, но когда пойдете туда, подумайте, за кого нужно голосовать".

Рядовой избиратель преимущественно не забивает себе голову сомнениями: брать или не брать. Как в Одесской области, где кандидат в депутаты Жвания подарил детям школьную форму. Суд признал это подкупом и ЦИК объявила ему предупреждение. Но родители маленьких учеников причину наказания не поняли. Итак, ни избиратели, ни, тем более, кандидаты, на самом деле ничего не хотят менять в современной системе обмена голоса на кусок хлеба.

видео: tsn.ua

Новости по теме:

На Хмельнитчине регионалы агитировали школьников тетрадями без полей



Бютовец раздавал школьникам пакеты со своим именем



На Сумщине вместо гречки избирателям раздавали яд



В Луганске депутаты раздают хлеб, колбасу и водку



Экс-губернатор Черниговщины раздает избирателям муку и сахар



Уроки мудрости от Литвина: спикер подарил ученикам дневники со своими цитатами

