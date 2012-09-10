Регионал предложил отменить бесплатную медицину

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Право украинцев на бесплатную медицину давно пора отменить на конституционном уровне.

Об этом нардеп-регионал Василий Киселев – заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины – заявил в ходе чата на Главреде.

"Что касается бесплатной медицины, то это утопия, – заявил он. – Есть же поговорка: «эта бесплатная медицина очень дорого обходится нашему здоровью».

По мнению народного избранника, в настоящее время пенсионеры и малоимущие должны получать помощь от государства на лечение в виде персональных дотаций, однако конституционную норму о бесплатной медицине нужно отменять.

"В Конституцию Украины давно пора вносить изменения, отменяя норму о «бесплатной медицине», ибо это звучит, как издевательство над людьми", – подытожил представитель провластного парламентского большинства.

Как ранее писал Главред, в ходе чата Киселев также выступил за предоставление русскому языку статуса официального в Украине. "Официальный язык может быть языком управления, законотворчества и судопроизводства", – заявил регионал.

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