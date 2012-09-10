Колесниченко зарегистрировал поправки в языковой закон

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Автор скандального языкового закона Вадим Колесниченко зарегистрировал законопроект с изменениями в закон о языках. Этот законопроект создан в противовес документу, подготовленному рабочей группой, сформированной по поручению Президента Виктора Януковича.

Новый законопроект Колесниченко содержит поправки к девяти законам, в том числе и к скандальному закону об основах языковой политики, принятому 3 июля, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

В новом законе Колесниченко оговаривает публикацию актов высших органов государственной власти на украинском и русском языках. По его словам, это "техническая мера", призванная упорядочить законодательную базу. На самом деле Колесниченко намерен вернуть норму закона 1989 года "О языках в Украине", согласно которому государственные акты должны публиковаться на украинском и русском языках.

Кроме того, Колесниченко предлагает сохранить положения языкового закона в части 10-процентной квоты на количество носителей языка нацменьшинств. "Норма в 30%, предложенная рабочей группой, означает сужение прав национальных меньшинств", – пояснил он.

Также политик предлагает ввести норму об укреплении статуса украинского языка "как одного из факторов национальной самобытности украинского народа и государственного суверенитета", а полномочия о принятии мер по защите языков нацменьшинств оставить в компетенции местных органов власти, без участия Верховной Рады.

Как ранее писал Главред, рабочая группа по доработке закона о языках подготовила его новую редакцию. Положения разработанного документа не предусматривают предоставление для языков нацменьшинств статуса региональных, а лишь предполагают меры по их защите в случае, если на определенной территории проживает не менее 30% носителей такого языка (в настоящее время признание регионального языка разрешено там, где число носителей составляет не менее 10%). При этом окончательное решение по поддержке и защите этих языков предлагается закрепить за Верховной Радой.

Кроме того, проект сохраняет за украинским языком статус государственного и содержит меры по его защите. В частности, использование государственного языка является обязательным в судо- и делопроизводстве, в деятельности органов государственной власти, вооруженных сил, в сфере науки и образования, рекламе.

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