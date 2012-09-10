Одного из сыновей Каддафи ждет суд, а его брат гуляет в роскошных ресторанах

10 сентября 2012, 10:55

{1-}Суд над Сейф аль-Исламом, сыном свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, который был назначен на сентябрь, откладывается на пять месяцев.

Отсрочка связана с арестом бывшего главы ливийской разведки Абдуллы аль-Сенусси, который в прошлую среду был передан Ливии Мавританией. Допросив аль-Сеннусси, прокуратура рассчитывает получить важную дополнительную информацию для суда, пишет Российская газета

В Ливии убит Муаммар Каддафи: все подробности

Между тем, его брат, 38-летний Саади, безуспешно пытается покинуть Нигер - страну, давшую ему убежище. Формально они оба под арестом, но условия их содержания разнятся кардинально. Счета Саади хоть и заморожены по решению Совбеза ООН, но это не мешает ему гулять в дорогих ресторанах, где его летом "застукали" журналисты, сообщает Сегодня.

Пользующийся славой плейбоя, профессиональный футболист Саади Каддафи нашел приют в мусульманской стране, где он более популярен, чем местные лидеры, "Когда Саади путешествует по городу или его окрестностям, его сопровождают как и главу государства", - пишут зарубежные СМИ.

ПНС Ливии обвиняет сына Каддафи Саади в убийстве футболиста

Адвокат Саади, израильтянин Ник Кауфман, всячески пытается добиться для своего клиента разрешения покинуть Нигер, уверяя, что его жизни грозит опасность: мол, была как минимум одна попытка покушения. Сам Саади как-то обмолвился, что хотел бы переехать в Канаду или Австралию. Интерпол выдал ордер на арест, поэтому покинуть Нигер без риска быть арестованным Саади не может. Но даже Кауфман называет домашний арест своего клиента виртуальным.

Между тем, Сейф аль-Ислам уже 10 месяцев сидит в тюрьме города Зинтан. Власти Ливии уверяют, что суд над ним будет справедливый. Сейфу, которого обвиняют в военных преступлениях, может грозить даже смертная казнь.

По данным СМИ, в Крыму живет женщина, которая утверждает, что несколько лет встречалась с Сейфом аль-Исламом. Роман закончился, по ее словам, разрывом. И вот теперь появилась еще одна пассия Сейфа. Израильская актриса и модель Орли Вайнерман начала кампанию за справедливый суд над сыном Каддафи, который, по ее словам, должен пройти не на территории Ливии. Она уверяет, что у нее были романтические отношения с Сейфом.

"Он спокойный, тихий, вежливый, настоящий джентльмен. У него отличное чувство юмора, и мы всегда смеялись вместе", - сказала Орли в одном из интервью.

фото: i-g-t.org, news.cn

Новости по теме:

Сына Каддафи будут судить в Ливии

Власти Ливии захвати Сейфа аль-Ислама Каддафи – Аль-Джазира

Один из сыновей из сыновей Каддафи бежал из Сирта, другой – убит

Один из сыновей Каддафи готов сдаться
 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять