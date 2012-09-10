Одного из сыновей Каддафи ждет суд, а его брат гуляет в роскошных ресторанах

{1-}Суд над Сейф аль-Исламом, сыном свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, который был назначен на сентябрь, откладывается на пять месяцев.

Отсрочка связана с арестом бывшего главы ливийской разведки Абдуллы аль-Сенусси, который в прошлую среду был передан Ливии Мавританией. Допросив аль-Сеннусси, прокуратура рассчитывает получить важную дополнительную информацию для суда, пишет Российская газета

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Между тем, его брат, 38-летний Саади, безуспешно пытается покинуть Нигер - страну, давшую ему убежище. Формально они оба под арестом, но условия их содержания разнятся кардинально. Счета Саади хоть и заморожены по решению Совбеза ООН, но это не мешает ему гулять в дорогих ресторанах, где его летом "застукали" журналисты, сообщает Сегодня.

Пользующийся славой плейбоя, профессиональный футболист Саади Каддафи нашел приют в мусульманской стране, где он более популярен, чем местные лидеры, "Когда Саади путешествует по городу или его окрестностям, его сопровождают как и главу государства", - пишут зарубежные СМИ.

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Адвокат Саади, израильтянин Ник Кауфман, всячески пытается добиться для своего клиента разрешения покинуть Нигер, уверяя, что его жизни грозит опасность: мол, была как минимум одна попытка покушения. Сам Саади как-то обмолвился, что хотел бы переехать в Канаду или Австралию. Интерпол выдал ордер на арест, поэтому покинуть Нигер без риска быть арестованным Саади не может. Но даже Кауфман называет домашний арест своего клиента виртуальным.

Между тем, Сейф аль-Ислам уже 10 месяцев сидит в тюрьме города Зинтан. Власти Ливии уверяют, что суд над ним будет справедливый. Сейфу, которого обвиняют в военных преступлениях, может грозить даже смертная казнь.

По данным СМИ, в Крыму живет женщина, которая утверждает, что несколько лет встречалась с Сейфом аль-Исламом. Роман закончился, по ее словам, разрывом. И вот теперь появилась еще одна пассия Сейфа. Израильская актриса и модель Орли Вайнерман начала кампанию за справедливый суд над сыном Каддафи, который, по ее словам, должен пройти не на территории Ливии. Она уверяет, что у нее были романтические отношения с Сейфом.

"Он спокойный, тихий, вежливый, настоящий джентльмен. У него отличное чувство юмора, и мы всегда смеялись вместе", - сказала Орли в одном из интервью.

фото: i-g-t.org, news.cn

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