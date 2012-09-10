Шевченко вызвал Кличко на дебаты

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Футболист Андрей Шевченко предложил боксеру Виталию Кличко провести политические дебаты между командами партий "Украина – Вперед!" и УДАР о будущем страны, пишет Сегодня.

Об этом второй номер избирательного списка Партии Наталии Королевской "Украина – Вперед!" заявил в эфире ТРК "Украина".

Андрей Шевченко поздравил Виталия Кличко с победой в последнем бое, пожелав ему успехов в спорте и политике, и предложил встретиться на дебатах. "Поздравляю Виталия. Он молодец, удачи ему в спорте и политике. Так уж сложилось, что мы в разных партиях, поэтому предлагаю, чтобы в ближайшее время наши команды встретились на политических дебатах и обсудили вопросы будущего Украины", – сказал футболист

"Я для Украины сделал все, что мог. Я верой и правдой отслужил своей стране в спорте, поэтому сегодня я хочу сделать в политике для страны, возможно, даже больше, чем я сделал в футболе. Прежде всего, я вижу себя в развитии спорта и привлечении туда молодежи. Если мы сегодня не поднимем детский спорт, у нас, к сожалению, все меньше и меньше будет здоровых детей", - рассказал Шевченко о причинах начала политической карьеры.

Андрей Шевченко отметил, что развитие массового спорта должно стать одним из основных направлений для государства: "Турник и спортивная площадка должны быть доступнее, чем алкоголь, сигареты и наркотики".

фото: dynamo.kiev.ua, Главред

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