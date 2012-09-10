Бой Кличко – Чарр: трибуны кричали «Слава Україні!», а випы ели сало

{1-} Боксерский поединок Кличко-Чарр, который закончился досрочной победой украинца, был всего лишь вторым в истории титульным боем в супертяжелом весе на постсоветском пространстве. Надежда, что такой поединок мы когда-нибудь увидим и в Украине, заставляет обращать внимание на организацию. И сравнивать опыт москвичей с тем, как это происходит в Германии, где проведение боев Кличко отработано до автоматизма, пишет «Сегодня».

К главному поединку вечера "Олимпийский" заполнился далеко не полностью. Билеты можно было купить даже ниже номинала. За 15 минут до боя украинские трибуны затянули "Червону руту" и "Слава Україні! Смерть ворогам!".

Арена встречала гостей металлодетекторами на всех входах, причем дело не в ранге мероприятия, они там стоят всегда. Безопасность после всех террактов в России — тема особая.

В "Олимпийском" у самого ринга работа охраны была отвратительной. Многие стояли в проходах, закрывая обзор сидящим на весьма дорогих местах. А после боя некоторые перемахнули через заборчик и устремились к рингу, где работали журналисты и сидели випы. Личную охрану команды Кличко обеспечивало немецкое агентство, которое работает с братьями и на боях в Европе.

"Попить-поесть" для обычных болельщиков стоило не заоблачно по московским меркам. Кусок пиццы или стаканчик кофе — 100 рублей (около 25 грн). Правда, выбор скудноват. Да и пива, которое в Германии льется рекой, не было видно. Продавщица одной из раскладок сказала, что оно есть в каком-то кафе.

Вип-буфеты были поразнообразнее, с горячими блюдами. Ну а на фуршете по специальным приглашениям кроме разных канапе и закусок предлагали ностальгические шпроты, бутерброды с салом и украинскую горилку в маленьких бутылочках по 50 мл.

Сувениры с символикой боя и братьев Кличко предлагались традиционные. Из новинок — небольшая подушка с изображением Виталия и Чарра, цена — 500 рублей.

К знаковому поединку вечера "Олимпийский" (вернее отведенный под бокс вираж, отгороженный от остальной части крытой арены занавеской) заполнился далеко не полностью. Ветхие трибуны арены советской эпохи зияли пустотами. Организаторы обещали невиданное шоу. Может, для Москвы и невиданное, но в Германии и покруче было. Разве что паузы между боями были музыкальными, а так — та же пиротехника, колокол, предвещающий выход Виталия.

Россисйская публика болела за Кличко как за своего. А украинские сектора еще минут за 15 до боя затянули "Червону руту" и "Слава Україні! Смерть ворогам!". Американский гимн в андеркарде многие "дорогие россияне" вставанием не почтили. Украинский все же заставил подняться всех.

Перед боями на подступах к "Олимпийскому" активно предлагали билеты, причем, в основном, по номиналу или ниже. Номиналы были: от 850 рублей (примерно 205 грн) до 30 000 рублей (7300 грн). После боя мне рассказал один представительный молодой человек: "В последний момент решил сходить на бой — когда еще Кличко в Москве увидишь. За час до начала купил билет номиналом 30 тысяч рублей за 15 тысяч. Не такие это и большие деньги, иногда в кабаке за раз столько тратишь. А тут такое шоу своими глазами. Ни в какое сравнение с телетрансляцией. С Ибрагимовым сфотографировался, жалко, телефон сел, и не смог сделать фото с Баффером".

Как ранее сообщал Главред, Виталий Кличко защитил свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, победив немецкого боксера Мануэля Чарра.

Таким образом, Кличко провел девятую подряд защиту своего титула, который он завоевал 11 октября 2008 года в бою с нигерийцем Сэмюэлем Питером.

Это был 47-й бой в профессиональной карьере Кличко, 41 из 45 выигранных боев он закончил досрочно, а два проиграл (из-за полученных травм).

Братья Кличко обладают всеми пятью самыми престижными боксерскими поясами: Владимир является чемпионом мира по трем версиям - IBF, WBA, WBO и IBO, а Виталий - чемпион мира по версии WBC.

Фото: стоп-кадры трансляции телеканала Интер

Новости по теме:

Янукович поздравил Кличко с победой над Чарром

Бой Кличко-Чарр закончился досрочной победой украинца

Чарр назвал главный недостаток Кличко

Чарр едва не устроил бой с Кличко на церемонии взвешивания