Третьяков: власть готовит почву для фальсификаций в Киеве

{1-} В Киеве «партия власти» пытается получить голоса привычными методами – с помощью админресурса и фальсификаций, поскольку других методов у нее нет, заявляет оппозиционный депутат Александр Третьяков.

В то же время, по мнению Третьякова, попытки запугивания и давления, которые осуществляют руководители ряда районов столицы, в частности Голосеевского района, на работников райгосадминистраций и коммунальных предприятий с требованием голосовать за власть на выборах, в Киеве не пройдут.

«Киевлян нельзя так просто запугать, власть забыла, что именно с Киева начался Майдан, здесь всегда симпатии людей были на стороне национал-демократических сил, а не представителей криминально-олигархических групп», - сказал политик.

Также Третьяков призвал граждан, на которых осуществляется давление, обращаться в его общественные приемные в Святошинском и Оболонском районах. «Моя команда сможет оказать всем киевлянам квалифицированную юридическую помощь с тем, чтобы защитить наше право голосовать так, как считаем нужны мы, жители столицы Украины», - подчеркнул оппозиционный депутат.

Как сообщали СМИ, киевская организация ВО «Батьківщина» заявила о том, что руководители Голосеевского района осуществляют давление на работников райгосадминистрации и коммунальных предприятий, требуя голосовать за власть на выборах.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

фото: УНИАН

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