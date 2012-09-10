Леонтьев: после полета Путина моя песня станет жертвой цензуры наоборот

Посмеявшись над Владимиром Путиным в белом костюме во главе журавлиного клина, Интернет принялся монтировать для президента видеоклипы, логичным музыкальным сопровождением которых стал хит 1980-х годов "Дельтаплан" в исполнении Валерия Леонтьева.

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Комментировать тревожные известия пришлось самому Леонтьеву. "Песню "Дельтаплан" я почти никогда в своих сольниках не пою. Хотя буквально на каждом концерте мне кричат из зала: "Дельтаплан" давай!" Но я только в прошлом году впервые спел ее во время сольных выступлений. И как раз в Кремле! Отсюда, скорее всего, и пошел слух о запрете. По всей видимости, на следующий день после полета Путина люди побывали на моем концерте в Сочи и, не услышав в программе "Дельтаплан", выдвинули самую привычную версию: "запретили", - пишет "Московский комсомолец".

Комментируя предположение издания о том, что теперь ему придется на осенних концертах петь "Дельтаплан", чтобы убедить подозрительных блоггеров, артист заметил: "Получается такая цензура наоборот. Раньше власти что-то запрещали, определяли, а теперь общественное мнение диктует, что надо, а что не следует делать".

"Я и так уже не человек, а дельтаплан! Двадцать пять лет ее пою! Кстати, президент пошел дальше меня. Я четверть века эту песню исполнял и только потом полетал на дельтаплане. А он - сразу, даже без пения", - добавил Леонтьев.

В минувшую субботу, отвечая вопросы журналистов в ходе пресс-конференции на саммите АТЭС, Путин прокомментировал и свой орнитологический опыт: "Чего говорить, взяли бы и сами полетали. Действительно, не все журавли полетели. Не полетели только слабые журавли. И то с первой попытки. Со второй все полетели. Правда, должен сказать по-честному: в том, что не все журавли полетели сразу, в этом вина лидера, пилота, потому что он слишком быстро набирал скорость и высоту, и они просто не успевали, и это не вся правда, не вся ситуация". Чем подарил блогосфере свежий повод для шуток.

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"Не все журавли полетели. Не полетели только слабые журавли". "Можно было бы согласиться, если бы Путин поделил журавлей на умных и глупых... Умный журавль всегда в курсе кто лидер, и если у лидера дельтаплан и моторчик, то понятно, бороться с механизированным лидером умный журавль не будет. Только туповатые журавли будут пытаться обогнать лидера, либо игнорировать его… Но особо обидная версия неполета журавлей для Путина состоит в том, что не полетели особенно прозорливые журавли, способные отличить альфа-журавля от дельтаплана с ряженым", - пишет блоггер.

"В том, что не все журавли полетели сразу, в этом вина лидера, пилота, потому что он слишком быстро набирал скорость и высоту и они просто не успевали". "Тонкий намек "журавлям", что они попросту не успевают за темпом, заданным президентом", - объясняет eugenyshultz.

"Даже если они не члены стаи, они все равно члены нашей популяции и к ним нужно относиться бережно по возможности" "Хорошие новости, - продолжает блоггер. - Массового отстрела несоциализировавшихся журавлей не будет… Между тем слово "по возможности" напрягает... Могут, наверное, и подстрелить. Не всех, но кого-то. Чисто для вразумления остальных".

фото: mk.ru; видео: .youtube.com

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