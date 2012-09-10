Украина заплатила России почти $900 миллионов за газ

{1-} Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» около $890 млн. за импортированный в августе 2012 года природный газ.

Цена природного газа для компании в третьем квартале 2012 года составляет около $426. Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключеному между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере $100 за 1000 куб. м.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины», передают Комментарии.

Ранее Главред также сообщал, что глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин заявил, что среднегодовая цена закупаемого НАКом российского природного газа составит 440 долл. за 1 тыс. куб. м.

«В этом году планируем закупить 27 млрд куб. м газа по среднегодовой цене 440 долл. за 1 тыс. куб. м», - сказал он

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