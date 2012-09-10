В Сирии подорвали школу и 2 больницы, десятки погибших

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В результате двойного взрыва, произошедшего в ночь на 10 сентября в городе Алеппо на севере Сирии погибли по меньшей мере 29 человек.

В результате взрыва заминированного автомобиля возле городского стадиона разрушены школа и две больницы, сообщает ВВС.

Ответственность за взрывы взяла на себя Армия освобождения Сирии, по информации которой, эти объекты использовались как казармы для правительственной армии страны.

В то же время, сирийские активисты сообщают об авиаударах на востоке Алеппо, в результате которых было уничтожено еще одно здание, и о пятерых погибших. Точное количество людей, которые были погребены под развалинами обрушившегося дома, неизвестно.

Эта вспышка насилия произошла в Алеппо на фоне переговоров международного посланника ООН Лахдара Брахими с главами Египта и стран-членов Лиги арабских государств, который затем направится в Дамаск на встречу с сирийским президентом Башаром Асадом.

Как ранее писал Главред, Лахдар Брахими заявил, что арабские страны не рассматривают возможность введения своих войск в Сирию.

"Для меня такого варианта не существует, и, откровенно говоря, не будет существовать ни завтра, ни послезавтра", – сказал 78-летний алжирский дипломат.

Брахими официально вступил в должность 1 сентября, после того, как в 31 августа истекли полномочия предыдущего эмиссара международного сообщества по Сирии - бывшего генсека ООН Кофи Аннана.

Алжирскому дипломату предстоит работать с новым представительством ООН в Дамаске - координационным бюро, которое пришло на смену миссии наблюдателей.

В его штате трудятся около 30 человек, в том числе военные консультанты, специалисты по правам человека, представители гуманитарных организаций.

фото: sana.sy

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