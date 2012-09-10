Испанцы и швейцарцы хотят следить за выборами в Украине

{1-} Швейцария и Испания решили направить наблюдателей на парламентские выборы в Украине, которые пройдут 28 октября.
Об этом говорится в соответствующих письмах к Президенту Виктору Януковичу президента Швейцарской Конфедерации Эвелин Отмер-Шлюмпф и премьера Испании Мариано Рахоя Брея, сообщает пресс-служба главы государства.
Швейцарская сторона также подчеркнула, что они "хотели бы и в дальнейшем развивать отношения между Украиной и Швейцарией в политической, экономической и культурной сферах".
Ранее Главред также сообщал, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 117 международных официальных наблюдателей за ходом парламентских выборов в Украине.
18 августа, были зарегистрированы 14 международных наблюдателей. Из них 13 человек представляют международную организацию CANADEM и один – Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO.
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