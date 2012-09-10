Испанцы и швейцарцы хотят следить за выборами в Украине

{1-} Швейцария и Испания решили направить наблюдателей на парламентские выборы в Украине, которые пройдут 28 октября.

Об этом говорится в соответствующих письмах к Президенту Виктору Януковичу президента Швейцарской Конфедерации Эвелин Отмер-Шлюмпф и премьера Испании Мариано Рахоя Брея, сообщает пресс-служба главы государства.

Швейцарская сторона также подчеркнула, что они "хотели бы и в дальнейшем развивать отношения между Украиной и Швейцарией в политической, экономической и культурной сферах".

Ранее Главред также сообщал, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 117 международных официальных наблюдателей за ходом парламентских выборов в Украине.

18 августа, были зарегистрированы 14 международных наблюдателей. Из них 13 человек представляют международную организацию CANADEM и один – Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO.

Новости по теме:

Кандидаты в депутаты завалили избирателей взятками

ЦИК создаст сайт, на котором будет транслировать выборы

На Харьковщине член избиркома заявила, что она от «Единой России»

ЦИК разрешила 117 иностранцам наблюдать за выборами в Раду