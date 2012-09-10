Патриарх Кирилл назвал мифом сращивание церкви и власти

{1-}Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал специально созданным "мифом" обвинения в сращивании церкви с государством, заявив, что это противоречит самим основам РПЦ.

Русская православная церковь в последние месяцы подверглась общественной критике из-за процесса над участницами панк-группы Pussy Riot, которых приговорили к двум годам колонии общего режима за акцию в храме Христа Спасителя, пишет ВВС.

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"Церковь защищает свою автономию, Церковь считает, что только свободная Церковь в государстве имеет возможность духовно влиять на людей, что всякое сращивание, всякая клерикализация архиопасна для проповеди", - заявил патриарх Кирилл в интервью телеканалу «Россия».

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Участники группы Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич объясняли в суде, что своим "панк-молебном" под названием "Богородица, Путина прогони" протестовали против открытой поддержки главой РПЦ патриархом Кириллом Владимира Путина, в то время - кандидата в президенты России, и смычки между православной церковью и властями в целом.

По мнению патриарха Кирилла, нападки на церковь вызваны желанием атаковать РПЦ с определенных мировоззренческих позиций, чтобы показать, что она претендует на управление сознанием и волей человека и является псевдоидеологией, пришедшей на смену коммунистической идеологии.

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"Почему мы должны от одного факта, что президент или премьер-министр раз или два раза в год молятся вместе с патриархом, делать вывод о сращивании? А почему мы должны лишать этих людей, которые являются верующими людьми, права помолиться, в том числе со своим патриархом?" - задается вопросом глава РПЦ.

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При этом, по словам патриарха Кирилла, ссылающегося на социологические опросы, большинство россиян не принимает "кощунства", совершенного в ХХС, а число одобряющих его не превышает статистической погрешности.

В частности, по результатам августовского опроса ВЦИОМа, 34% опрошенных россиян рассматривают акцию Pussy Riot в храме Христа Спасителя как хулиганство, 24% считают произошедшее оскорблением религиозной святыни, 11% - политическим протестом, 7% - проявлением экстремизма, и лишь 1% считает это перформансом.

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